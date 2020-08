“La ASL mi ha comunicato che ci sono due nostri concittadini rientrati dall’estero risultati positivi al coronavirus – ha affermato il sindaco di Anagni – Entrambi hanno seguito le procedure anti-Covid e sono già stati isolati e messi in quarantena. Posso assicurare pertanto che non vi è pericolo alcuno di diffusione del virus. La pandemia non è finita, anzi, il fenomeno in qualche occasione sta ripartendo ma seguendo i necessari accorgimenti e rispettando le norme che tutti abbiamo imparato a conoscere non correremo pericoli. Godiamoci l’estate e viviamo la nostra città come stiamo facendo nel pieno rispetto delle regole. Mi appello al senso di responsabilità di tutti gli anagnini, dimostriamo ancora una volta d’essere una comunità capace di affrontare e superare le sfide. Andiamo avanti”.

Redazione Anagni