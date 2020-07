Un milione di euro all’Amministrazione provinciale di Frosinone dal Ministero dell’Istruzione Scolastica per l’adeguamento di spazi e aule in ottemperanza alle normative anti-Covid al fine di consentire il ritorno tra i banchi in sicurezza dal 14 settembre prossimo.

Si tratta, nel dettaglio, dei Fondi Strutturali Europei di Programmazione 2014-2020, che saranno utilizzati negli oltre 60 edifici che ospitano gli istituti scolastici superiori, di competenza della Provincia che, attraverso una nota inoltrata a tutti i dirigenti scolastici, ha già avviato una ricognizione sullo stato delle strutture e chiesto direttamente al personale scolastico dirigente di segnalare gli interventi necessari al fine di consentire la ripresa delle lezioni in tempo utile, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid contenute nel ‘Piano Scuola 2020-2021’.

I finanziamenti ottenuti, dunque, saranno ripartiti nelle quattro aree del territorio provinciale (area Frosinone, area nord, area sud-est e area sud) con un importo di 50.000 euro per area relativamente alle forniture; gli altri 800.000 euro, a completamento del milione, saranno utilizzati, invece, per gli interventi di adeguamento di aule, laboratori e spazi comuni.

