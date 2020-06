“Stiamo pian piano uscendo dall’emergenza sanitaria del Coronavirus – ha affermato Maria Veronica Rossi – responsabile Lega Giovani Frosinone – Il numero dei casi di positività continua a scendere, e con esso i decessi, ma ora dobbiamo fronteggiare un’altra emergenza, quella economica. L’Italia ha davanti a sé una lunga e faticosa strada da percorrere per risollevarsi da questi 3 mesi di lockdown. Ora è giunto il momento di ripartire con l’aiuto di tutti. Come? Acquistando prodotti Made in Italy, prodotti a km 0 e scegliendo la nostra bellissima Italia come meta per le vacanze. È necessario salvaguardare il commercio italiano, così come quello della Ciociaria. Artigiani, imprenditori, commercianti, ma anche tutti coloro che sono impegnati nelle cosiddette attività di ricezione, dobbiamo aiutarli in questo momento così difficile. Un aiuto che non comporta sacrifici per noi se consideriamo quanto ha da offrire l’Italia e la nostra Ciociaria in termini di enogastronomia, cultura, bellezze del territorio. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che ci permette di avere mare e montagna distanti pochissimi chilometri, non parlare delle tradizioni culinarie che ci regalano prodotti come vino, olio extravergine di oliva, formaggi, carni, salumi, di eccellente qualità. Un modo per riscoprire la storia della nostra terra, per riavvicinarci agli antichi e genuini sapori. Insomma scegliere il Made in Italy, scegliere i prodotti ciociari, sarà un regalo che facciamo a noi stessi sapendo di poter dare una mano concreta agli operatori del commercio e del turismo nostrano. Valorizzare e aiutare il territorio, è questo l’invito rivolto dal gruppo della lega giovani della provincia”.

Redazione Digital