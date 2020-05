L’ex terrorista Cesare Battisti, che sta scontando l’ergastolo per quattro omicidi nel carcere di Oristano, ha fatto istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19. Lo conferma il suo legale, Davide Steccanella, il quale spiega che la richiesta è stata avanzata in settimana. «Teme il contagio. Inoltre da un anno e mezzo è l’unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da allora non vede parenti», spiega Steccanella.