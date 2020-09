Un dipendente risulta positivo al Covid: e la sede in via Molise, a due passi da via Veneto, del ministero dello Sviluppo economico viene immediatamente evacuata causa coronavirus. La decisione, che riguarda tutto il personale, è scattata sulla base dei protocolli di contenimento del virus e dopo la comunicazione alla Asl competente della presenza del dipendente positivo. La sede sarà riaperta, fanno sapere dal ministero, non appena verrà conclusa la procedura di sanificazione. A causa della situazione, la riunione prevista nella sede vicino via Veneto tra ArcelorMittal e i sindacati è stata spostata negli uffici — sempre del ministero — di via Sallustiana 53. corriere.it