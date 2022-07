Coro di bambini ucraini in Ciociaria, ecco l’iniziativa di Elena Domasheva

Splendida iniziativa a cura della maestra Elena Domasheva. Un coro di voci bianche formato da bambini ucraini insieme a bambini italiani è il prosieguo del laboratorio Lalafa già attivo dallo scorso anno nello stesso periodo di luglio. “Sono contenta di dare un aiuto attraverso il canto, specialmente ai piccoli ucraini, di un ritorno alla ‘normalità’ quella di essere bambini e stare insieme ai nuovi amici italiani – ha affermato la maestra Domasheva – Facendo questo corso i bambini riceveranno le conoscenze pratiche, basilari del canto corale per, in avvenire, poter entrare a far parte dell’Accademia di Voci Bianche giunto al secondo anno. I bambini saranno coinvolti nel modo più divertente, sicuro e costruttivo sia per la loro mente sia per il corpo. Tutte le lezioni sono basate su un sistema pratico, approvato da molti specialisti nel settore. Ringrazio la Pro Loco Città di Fiuggi per dare presso i propri uffici le informazioni sul laboratorio. Ringrazio anche il direttore delle terme Fabrizio Niccolai per aver messo a disposizione lo splendido Salone Mescita della Fonte Bonifacio VIII”. Collaborerà la maestra al canto Bernardina De Carolis. I corsi gratuiti si svolgeranno tutti i giorni pari del mese di luglio a partire dal 4 fino al 22 ore 17.45″.

Redazione Digital