Cornetto a forma di cubo, la nuova specialità italiana fa il giro del mondo

Colazione a Torino. La Farmacia del Cambio non ha bisogno di presentazioni: nella storica piazza Carignano, qui era solito fermarsi a mangiare Camillo Benso conte di Cavour dopo le sedute in Parlamento. Oggi la cucina di Matteo Baronetto propone una collezione di «viennoiserie», lievitati molto apprezzati come la «Brioche 1757» con la gianduia o il cruffin mandorla e limone. Uno su tutti sta facendo il giro del mondo e dei social: è il croissant a forma di cubo ribattezzato «Crubik» e farcito con crema pasticciera. Costa 3 euro, il resto del menu parte dai 2 euro. Attenzione: in questi giorni si è lanciato anche «Grano – formai in movimento» di Santena nella produzione di croissant cubici, da provare per chi fosse alla ricerca di un luogo meno affollato per fare colazione. La variante è con crema pasticciera al cioccolato.