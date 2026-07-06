Coppa America, ecco la prima navigazione di Luna Rossa a Napoli

«Si tratta di un momento molto importante dal punto di vista sportivo e di forte significato simbolico», dice Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Navigare per la prima volta nelle acque di Napoli con i due AC40 a poco meno di un anno dall’inizio delle regate rappresenta una pietra miliare per il nostro team. Dal punto di vista tecnico, queste sessioni sono fondamentali per prendere confidenza con il campo di regata e per ruotare gli equipaggi, in preparazione delle preliminari di settembre. Ma oltre a questo c’è anche l’aspetto psicologico: l’emozione di trovarci nella venue ufficiale dell’evento — che per la prima volta è in Italia —, il piacere di navigare nel golfo di Napoli e quello di respirare il calore di questa splendida città, sono indescrivibili. Siamo in una fase molto intensa per il team, impegnato sia a Napoli con gli AC40, sia a Cagliari con la preparazione e lo sviluppo sull’AC75. Oggi festeggiamo un traguardo significativo, che segna un importante passo avanti verso il nostro obiettivo finale».

Redazione Digital