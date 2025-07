Controlli sui luoghi di lavoro, in Ciociaria fioccano multe salate

In occasione della stagione estiva, ed in aderenza a quanto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, sono stati intensificati i controlli per verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca (FR), unitamente al personale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, hanno eseguito diverse attività ispettive ad attività commerciali nel corso delle quali, in una di esse, una sala slot, hanno riscontrato alcune violazioni per le quali si è proceduto a contestare sanzioni amministrative per complessivi euro tremila circa. Analoghe verifiche, questa volta a cantieri edìli, sono state svolte dalla stazione carabinieri di Pontecorvo (FR), in collaborazione con personale Tecnico dell’ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone. In particolare, si è proceduto al controllo di un fabbricato in costruzione, sito in Pontecorvo (FR), in conseguenza del quale è stato accertato che la ditta appaltatrice, oltre ad essere manchevole di locali idonei alle esigenze dei lavoratori (spogliatoi, mensa e refettorio), si avvaleva di un operaio privo di contratto di assunzione ed in più vi erano delle carenze strutturali relative al ponteggio esistente sul cantiere. Per le inosservanze riscontrate, riguardanti l’impiego dei lavoratori privo di contratto e in materia di sicurezza del lavoro, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di euro cinquemila circa, con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Redazione Digital