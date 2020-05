La scorsa notte i Carabinieri di Boville Ernica, durante un servizio di prevenzione e repressione reati contro il patrimonio, hanno controllato ed identificato un 31enne di Monte San Giovanni Campano, già censito per reati inerenti stupefacenti, truffa, sostituzione di persona, lesioni personali, inosservanza provvedimenti dell’autorità e un 27enne ucraino ma residente ad Arce con precedenti per violenza sessuale, sequestro di persona, pornografia minorile, falsa attestazione a P.U.. I predetti, sono stati controllati a bordo di autovettura senza giustificato motivo in zona isolata della cittadina ernica e pertanto, ricorrendone i presupposti, è stata inoltrata proposta nei loro confronti per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Boville Ernica per tre anni.

Redazione Boville Ernica