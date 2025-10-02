Controlli in Ciociaria, si aggirano tra le abitazioni fermati 2 extracomunitari

Su segnalazione di alcuni residenti, i Carabinieri di Sora hanno intercettato due giovani stranieri, entrambi marocchini, che si aggiravano in maniera sospetta nella zona. Privi di documenti e irregolari in Italia, sono stati denunciati, avviati alle autorità amministrative per l’emissione di provvedimenti di espulsione ma anche segnalati per il foglio di via da Sora. Riuscire ad individuarli non è stato facile perché si nascondevano nei terreni a ridosso delle abitazioni ed i militari hanno potuto soltanto grazie al “tam tam” di collaborazione attivato dai residenti che ne hanno, alla fine, segnalato tutto il percorso fatto fino a quando, vistisi alle strette, sono dovuti uscire allo scoperto.

Redazione Digital