Fermato dai Carabinieri un 37enne di Alatri, già censito per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sottoposta a sequestro. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone.

