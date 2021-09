La scorsa notte i Carabinieri, nell’ambito di servizi predisposti al fine di contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, per violazione art.75 D.P.R.309/90, un 22enne di Alatri già censito per analoga violazione. I Carabinieri fermavano una vettura con a bordo due giovani e alla successiva perquisizione veicolare e personale solo il 22enne veniva trovato in possesso 0,84 grammi di hashish.

Redazione Alatri