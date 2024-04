Controlli in Ciociaria, fermato e arrestato noto malvivente

I Carabinieri hanno arrestato un 78enne residente a Pontecorvo (FR), già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il provvedimento trae origine da un cumulo di sentenze di condanna divenute irrevocabili per reati di bancarotta fraudolenta, violazione delle leggi fiscali ed omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali commessi in Lombardia dal 2000 al 2017. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione dove permarrà in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena provvisoria di anni due di reclusione. Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità sia per assicurare l’esecuzione delle misure disposte nel corso dei processi già conclusi con sentenza di condanna.

Redazione Cassino