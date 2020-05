La scorsa notte i Carabinieri di Alatri hanno segnalato ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/1990 alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Frosinone un 37enne ed un 32enne (quest’ultimo già censito per reati inerenti gli stupefacenti). I due perquisiti e trovati in possesso di due pezzi di “hashish”, sequestrati, per un peso complessivo di circa un grammo.

Redazione Alatri