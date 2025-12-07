Controlli in Ciociaria, espulsi dall’Italia 2 extracomunitari

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto all’immigrazione clandestina, a seguito del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone, il Questore della Provincia di Frosinone disponeva l’accompagnamento e il trattenimento di due soggetti, ritenuti socialmente pericolosi, presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Il primo provvedimento veniva eseguito nei confronti di un cittadino tunisino con precedenti per rapina, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, lo stesso, il giorno prima veniva rintracciato e denunciato da un equipaggio della Squadra Volanti della Questura per il reato di ricettazione. Il secondo provvedimento veniva eseguito nei confronti di un cittadino marocchino, liberato dalla Casa Circondariale di Frosinone dove aveva scontato una pena di 2 anni e 6 mesi per il reato di produzione e commercio di sostanze stupefacenti. Entrambi i soggetti venivano accompagnati dal personale della Questura presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio rispettivamente di Ponte Galeria (RM) e di Palazzo San Gervasio (PZ) e lì saranno trattenuti con la finalità di dare seguito alla espulsione dal territorio nazionale. Proseguiranno i servizi della Polizia di Stato volti a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Redazione Digital