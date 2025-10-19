Controlli in Ciociaria, arrestato minorenne già noto alle forze dell’ordine
Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Alatri (FR), ha eseguito un’ordinanza di “sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali”, con contestuale arresto, emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma nei confronti di un 17enne del luogo, già noto alle FF.PP. per reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla predetta A.G. e accertate dai militari operanti nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa in argomento. I militari operanti, una volta rintracciato il giovane, provvedevano alla notifica del provvedimento che disponeva la sua carcerazione. Espletate le formalità di rito, il minore veniva tradotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Roma, così come disposto dall’A.G. mandante.
Redazione Digital