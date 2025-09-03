Controlli a tappeto, market della droga in Ciociaria arrestata nota malvivente

I Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una 47enne di Cassino, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura della Repubblica di Cassino, i militari hanno rinvenuto – nascosti in vari punti dell’abitazione – diversi quantitativi di droga e materiale correlato, così riassumibili:

quattro bustine contenenti complessivamente circa 90 grammi di cocaina;

una bustina con 50 grammi di crack;

due bustine contenenti circa un grammo di marijuana;

una somma in contanti superiore a 6.000 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio;

tre bilancini digitali di precisione, 50 grammi di sostanza da taglio e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino. Nella mattinata di lunedì 1° settembre, all’esito dell’udienza, il G.I.P., accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagata la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa di giudizio. L’operazione rappresenta un importante risultato investigativo, frutto del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno che costituisce una delle principali minacce alla sicurezza del territorio e al benessere delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Redazione Digital