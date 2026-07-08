Controlli a tappeto in Ciociaria, multe salate e punti decurtati

Proseguono i controlli della Polizia di Stato in provincia. Gli agenti della Polizia Stradale di Sora hanno effettuato un mirato posto di controllo presso l’area di Servizio Casilina Est, lungo l’autostrada A1, specificamente dedicato alla verifica dei veicoli adibiti al trasporto merci e passeggeri. Durante le operazioni, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un autoarticolato. Attraverso l’utilizzo della strumentazione “Police Controller”, utile alla lettura del cronotachigrafo, gli agenti hanno analizzato le ultime 56 giornate lavorative del conducente.

Dall’esame dei dati sono emerse ripetute violazioni della normativa vigente sul trasporto stradale riguardo i tempi di guida e di riposo. 31 le infrazioni totali rilevate relative ai periodi di guida, per un totale di 5.616 euro di sanzioni pecuniarie complessive elevate e 58 punti decurtati dalla patente di guida dell’ autista. Contestualmente, gli agenti hanno provveduto a sanzionare anche la ditta proprietaria del veicolo industriale per la responsabilità oggettiva sulle violazioni commesse. I controlli non si sono limitati ai soli tempi di guida. Un’ispezione visiva del mezzo ha infatti rivelato che diversi pneumatici, sia del trattore stradale che del semirimorchio, si presentavano gravemente usurati.

A causa delle precarie condizioni di sicurezza del mezzo, l’autista è stato ulteriormente sanzionato e invitato ad abbandonare immediatamente l’autostrada, come previsto dal Codice della Strada. Infine, la Polizia Stradale ha provveduto a inoltrare un’apposita segnalazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, affinché vengano avviati i controlli di specifica competenza direttamente presso la sede della ditta.

Redazione Digital