Controlli a tappeto in Ciociaria, fioccano multe salate nei locali

La Polizia di Stato nella giornata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, ha eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio interforze che hanno interessato la Città Martire e la Città Volsca.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e al rispetto della normativa legata alla somministrazione di alimenti e bevande ha coinvolto operatori della Polizia di Stato dei rispettivi Commissariati locali, della Squadra Cinofili di Nettuno, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dei comuni interessati.

Il servizio svolto nella città di Sora, prevalentemente nelle zone interessate dalla movida e nelle principali articolazioni stradali, ha consentito di identificare quasi 100 persone, verificare la regolarità di oltre 60 veicoli dai quali sono emerse 7 infrazioni al codice della strada. Per 2 persone è stato avviato il procedimento amministrativo inerente l’emissione del divieto di ritorno nel Comune di Sora poiché gravati da numerosi precedenti penali. Sono stati oggetto di verifica 5 esercizi commerciali di cui 1 con licenza di vendita ambulante. Tali attività hanno portato ad elevare 2 sanzioni nei suddetti esercizi commerciali, una per violazione normativa fiscale, mentre l’altra per violazione connessa alla normativa antifumo. Anche nella Città di Cassino, le attività si sono concentrate nelle principali arterie che conducono al centro cittadino, nelle aree di maggiore aggregazione sociale e nei luoghi considerati ad alta densità criminale. Le persone identificate sono state quasi 280. Nel corso dei controlli un ragazzo veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, per cui veniva segnalato amministrativamente alla Prefettura. I veicoli sottoposti a controllo sono stati 125 dai quali è emersa una infrazione al Codice della Strada con sospensione del veicolo dalla circolazione. Sono state controllate altresì 6 attività commerciali senza emergere irregolarità. Nel complesso, le attività svolte nella giornata di venerdì 10 ottobre della Polizia di Stato su tutto il territorio provinciale, si possono così riassumere: 33 posti di controllo, 1122 persone identificate, 431 veicoli controllati, 69 contravvenzioni al Codice della Strada, 10 documenti ritirati, 2 veicoli sequestrati, 12 attività commerciali controllate con l’elevazione di 2 sanzioni amministrative. Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà territoriali della provincia.

Redazione Digital