Controlli a tappeto in Ciociaria, fioccano multe salate

Nel pomeriggio di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, la città di Sora è stata interessata da servizi straordinari interforze. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti, all’esercizio molesto dell’accattonaggio ed una mirata attività di controllo sugli esercizi pubblici ha coinvolto operatori della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, della squadra Cinofili di Nettuno, militari della Guardia di Finanza, nonché personale della Polizia locale. L’attività è stata svolta prevalentemente nelle principali articolazioni stradali del centro cittadino e particolare attenzione è stata riservata nei centri di maggiore aggregazione sociale come Piazza Santa Restituta. Nel complesso l’attività posta in essere ha consentito di identificare oltre 100 persone e di verificare la regolarità di quasi 60 veicoli, elevare 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrare amministrativamente 1 veicolo. Sono stati controllati altresì 3 esercizi pubblici dove sono emerse 3 irregolarità di cui 1 in merito alla posizione di un dipendente. Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

Redazione Digital