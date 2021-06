Gli agenti nel corso dei servizi di controllo del territorio hanno notato davanti ad un’attività commerciale un uomo che cedeva un involucro ad un 41enne, anch’esso conosciuto per precedenti specifici. Un agente ha subito proceduto al controllo dell’acquirente sequestrando 7 involucri contenenti cocaina e l’uomo è stato quindi segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’altro operatore, invece, ha iniziato ad inseguire lo spacciatore, che alla vista dei poliziotti si dava alla fuga tentando di rifugiarsi presso la propria abitazione, poco distante. Lì raggiunto, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Terminati gli accertamenti necessari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Redazione Digital