Prosegue l’incessante attività di controllo del territorio da parte dei militari della Stazione di Arce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. Nel corso di un mirato servizio serale, i militari operanti hanno proceduto a due distinte operazioni. Nella prima circostanza, i militari hanno fermato e controllato una 36enne, già nota alle Forze dell’Ordine. Nel corso delle procedure di identificazione, la donna ha esibito una Carta d’Identità Elettronica (CIE) che ha subito insospettito gli operatori. Da un’attenta verifica è emerso che il documento presentava un foro praticato con precisione chirurgica in corrispondenza del microchip NFC, elemento essenziale che attesta la validità e la funzione identificativa del documento stesso. Tale manomissione, che rende la carta equiparabile a un documento falso, è spesso legata al mercato nero dei microchip, riutilizzati per creare identità fittizie finalizzate al compimento di reati informatici. La donna è stata pertanto deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso. Il documento è stato posto sotto sequestro penale ed è stata contestualmente avanzata al Questore la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Arce. Nel corso del medesimo servizio, l’attenzione dei militari si è concentrata su un 38enne, fermato per un normale controllo. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti, per i conseguenti provvedimenti amministrativi. Tali risultati operativi si inseriscono nel più ampio e capillare dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Frosinone, costantemente impegnato nel garantire la massima sicurezza ai cittadini e nel contrastare ogni forma di illegalità diffusa su tutta la provincia. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p. e si presumono non colpevoli sino a condanna definitiva.

Redazione Digital