Controlli a tappeto in Ciociaria, evade dai domiciliari fermato noto malvivente

Nel corso di un servizio per il controllo del territorio i Carabinieri di Ferentino hanno arrestato un uomo di 25 anni responsabile del reato di evasione. I militari nel corso del controllo accertavano che la persona era sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione del Comune di Alatri. Infatti l’arrestato, come disposto dal Tribunale di Frosinone, nello scorso mese di marzo era stato già arrestato in esecuzione di un provvedimento cautelare e posto agli arresti domiciliari poiché indagato del reato di maltrattamenti in famiglia. Nel pomeriggio di ieri lo stesso Tribunale, ritendo legittimo l’operato dei Carabinieri, ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo nuovamente la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione laddove i Carabinieri lo hanno accompagnato a conclusione della celebrazione del processo. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Ferentino