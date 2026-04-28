Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso un extracomunitario

Il predetto non ha vincoli familiari e lavorativi che possano giustificare la permanenza sul territorio nazionale e per di più ha pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti. Infatti il soggetto è stato arrestato a fine marzo per aver trasportato illecitamente, celate all’interno di un veicolo, 44 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 25 grammi.

Alla luce di quanto emerso, il Giudice di Pace di Frosinone ha convalidato l’ordine di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore della Provincia di Frosinone in data 27 aprile e contestualmente, nella stessa giornata ,scortato da personale della Polizia di Stato, è stato imbarcato per Durazzo.

Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital

La Polizia di Stato ha eseguito una espulsione di un cittadino albanese di 20 anni, colpito da Decreto di Espulsione dal territorio nazionale per pericolosità sociale.