Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso un extracomunitario
La Polizia di Stato ha eseguito una espulsione di un cittadino del Bangladesh di 33 anni.In particolare il giovane risultava essere irregolare sul territorio nazionale in quanto destinatario di un provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in seguito al rigetto della domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale.
Il Questore della Provincia di Frosinone ha dato seguito al Decreto di espulsione, ordinando l’accompagnamento del Bengalese presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove verrà trattenuto in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale.
Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.
Redazione Digital