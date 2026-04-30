Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso nordafricano

La Polizia di Stato ha eseguito una espulsione di un cittadino algerino di 60 anni. In particolare, l’uomo, entrato in Italia nel 1989 dalla frontiera di Ventimiglia, era stato colpito dal provvedimento di espulsione del prefetto di Frosinone nel 2018 a seguito del quale il Questore di Frosinone disponeva l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Nei confronti del soggetto, trattenutosi in Italia senza giustificato motivo, è stato emesso un nuovo decreto di espulsione e il Questore della Provincia di Frosinone, ne ha ordinato l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove verrà trattenuto in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital