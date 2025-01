Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso dall’Italia un extracomunitario

In ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzate ad implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite e di controllo del territorio, il Questore di Frosinone ha disposto nella giornata di ieri, nel capoluogo, servizi straordinari di controllo del territorio interforze, a cui hanno preso parte operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nel corso dei controlli, che hanno principalmente riguardato le zone considerate più a rischio, in particolare il quartiere “scalo”, caratterizzato da situazioni di degrado e di microcriminalità, sono state identificate oltre 350 persone, è stata verificata la regolarità di circa cento veicoli e sono state contestate quattro sanzioni amministrative al CDS. All’atto di un controllo amministrativo sono state denunciate per violazioni inerenti la tenuta dell’esercizio commerciale in qualità di datore del lavoro due commercianti, mentre le sanzioni amministrative ad esercizi ricettivi per violazioni di specifiche normative di settore sono state sei; otto sono state le persone segnalate al Prefetto per violazione della normativa sugli stupefacenti, a cui sono stati sequestrati complessivamente oltre cinque grammi di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, un cittadino straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale: per lui è stato emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, mentre per altre sei persone è stato dato l’ordine allontanamento.

Redazione Digital