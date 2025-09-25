Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso dall’Italia noto malvivente

Incessante è l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri di Alatri. Ieri, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta al numero di emergenza circa la presenza di una persona che si aggirava con fare sospetto e guardingo a ridosso di abitazioni private ed isolate della cittadina alatrense, i militari dell’aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Alatri, intercettavano, in questo centro, un 37 enne di nazionalità rumena il cui atteggiamento ha destato immediatamente sospetto; il giovane rumeno veniva sorpreso a fotografare l’esterno delle abitazioni isolate con il chiaro intento di effettuare sopralluoghi e “studiare” i luoghi e le private dimore per eventuali successive “visite”. L’uomo veniva dunque condotto presso gli Uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri per ulteriori ed approfonditi controlli che permettevano di accertare, oltre a “precedenti specifici” per reati contro il patrimonio, la sua posizione irregolare nel territorio Italiano. Infatti il “clandestino” risultava essere stato recentemente espulso dal territorio nazionale con rimpatrio immediato. A seguito di tali accertamenti, il 37 enne, veniva immediatamente accompagnato alla frontiera per “immediata espulsione”.

Redazione Digital