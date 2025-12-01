Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso dall’Italia noto malvivente
Il Questore dispone l’ accompagnamento di un uomo presso il centro permanenza rimpatri.
Destinatario del provvedimento è un cittadino albanese, classe 2002, risultato irregolare sul territorio nazionale, dopo un’accurata istruttoria dell’ufficio Immigrazione della Questura.
L’uomo, ritenuto socialmente pericoloso, già arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato accompagnato presso il centro permanenza per i rimpatri in provincia di Potenza.
Redazione Digital