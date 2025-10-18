Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso dall’Italia noto malvivente

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto all’immigrazione clandestina, la Polizia di Stato di Frosinone nella mattinata di oggi ha dato esecuzione a due ordini di espulsione nei confronti di soggetti extracomunitari illegalmente presente sul territorio nazionale. Nel primo caso, un cittadino albanese fermato durante un controllo, è risultato essere inottemperante ad un provvedimento di espulsione emesso nel 2023 dal Prefetto di Frosinone, pertanto, il Questore di Frosinone ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Nel secondo caso, un cittadino tunisino rimesso in libertà dalla Casa Circondariale di Frosinone, ritenuto persona pericolosa, è stato colpito dal provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone. In esecuzione del citato decreto di espulsione il Questore di Frosinone ha emesso un ordine di accompagnamento in frontiera, convalidato dal Giudice di Pace di Frosinone e al seguito del quale nella mattinata odierna il predetto è stato accompagnato presso la frontiera aerea Roma-Fiumicino. Proseguiranno i servizi della Polizia di Stato volti a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Redazione Digital