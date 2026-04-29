Controlli a tappeto in Ciociaria, espulsi 2 extracomunitari

La Polizia di Stato ha notificato due decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri. I due soggetti, un egiziano di circa 30 anni e ed un bengalese di circa 50 anni, a seguito della pronuncia di diniego del permesso di soggiorno della Commissione Nazionale Territoriale di Roma sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Non potendosi eseguire nell’immediatezza l’espulsione, il Questore della Provincia di Frosinone ha emesso nei confronti dei due cittadini stranieri un ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital