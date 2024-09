Controlli a tappeto in Ciociaria, droga in macchina arrestato

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone intervenivano all’interno dell’Area di Servizio “La Macchia” a seguito di un urto tra due veicoli causato dal conducente di un Fiat Doblò che, nel retrocedere, urtava per ben due volte un auto in sosta. Viste le difficoltà di guida del soggetto, i poliziotti procedevano al controllo del conducente ed in considerazione del suo stato fisico “occhi arrossati e dalle pupille dilatate“ lo invitavano a sottoporsi all’accertamento tossicologico tramite Drugtest. All’esito positivo, circa l’assunzione di derivati della cocaina, l’uomo veniva invitato unitamente alla pattuglia a recarsi presso l’ospedale civile di Frosinone per gli accertamenti di secondo livello. Invito che veniva prontamente rifiutato facendo scattare a suo carico la denuncia ai sensi dell’art.187/8° del Codice della Strada. I “centauri” oltre al controllo della persona procedevano anche al controllo del veicolo, rinvenendo in totale circa 80 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e crack. Oltre alla denuncia per il rifiuto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti tossicologici, il conducente del veicolo veniva tratto in arresto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto veniva convalidato ed allo stesso veniva applicata la misura cautelare personale dell’obbligo di firma presso l’autorità competente per territorio del luogo di dimora.

Redazione Digital