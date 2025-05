Controlli a tappeto in Ciociaria, dagli arresti domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Alatri, nella giornata del 20 maggio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 39enne di Alatri già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il soggetto a fine aprile era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di militari della Compagnia di Alatri, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti, denaro in contanti provento dell’attività illecita e materiali da confezionamento dello stupefacente. Sottoposto agli arresti domiciliari, violava numerose volte le prescrizioni cui era soggetto e pertanto si rendeva necessario l’aggravamento della custodia in carcere presso l’istituto di pena di Frosinone. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital