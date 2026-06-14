Controlli a tappeto in Ciociaria, carenze igienico-sanitarie multato noto locale

I Carabinieri, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, hanno effettuato una serie di verifiche finalizzate al contrasto dell’illecito traffico e consumo di sostanze stupefacenti, dell’abuso di alcol da parte di minori e della criminalità predatoria. L’attività, svolta con il supporto di personale del N.A.S. di Latina e del N.I.L. di Frosinone, ha interessato numerose attività commerciali del territorio. Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, presso un ristorante-enoteca di Pontecorvo è stata accertata l’omessa sottoposizione dei lavoratori a visita medica preventiva e la mancata indicazione nel menù degli allergeni alimentari. In un bar sono state rilevate carenze igienico-sanitarie, consistenti nell’assenza di spogliatoio e servizi igienici destinati al personale dipendente, nonché nel mancato rispetto dei requisiti previsti per i locali adibiti alla manipolazione degli alimenti. In un ulteriore esercizio pubblico è stata contestata la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Al termine degli accertamenti sono state elevate complessivamente ammende e sanzioni amministrative per un importo pari a euro 6.500,00.

Redazione Digital