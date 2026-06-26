Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestato noto malvivente

I Carabinieri, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino albanese di 48 anni, residente ad Arcinazzo Romano (RM) e già gravato da precedenti di polizia. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, emessa lo scorso 16 giugno 2026 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva a carico dell’uomo, che deve espiare una pena detentiva di 3 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 18.000 euro, poiché ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, per fatti commessi a Roma nell’anno 2012. L’arrestato, espletate le formalità di rito del caso, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Fiuggi che hanno condotto l’operazione.

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