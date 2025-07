Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestato noto malvivente

I Carabinieri hanno tratto in arresto, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 29enne di Aquino, disoccupato, già gravato da precedenti di polizia. L’uomo, controllato alla guida della propria autovettura mentre era in compagnia di un amico, veniva trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di un involucro contenente: – sostanza stupefacente del tipo crack, per un peso complessivo di gr. 15,48 e sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di gr. 5,21. Al termine delle operazioni di rito, il giovane veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa delle disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino. Il G.I.P. ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di convalida dell’arresto in flagranza e di emissione di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. .

Redazione Digital