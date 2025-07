Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestato noto malvivente

In data odierna i Carabinieri della Stazione di Amaseno (FR) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Frosinone, dall’Ufficio G.I.P. nei confronti di un 37enne di Amaseno, gravemente indiziato del reato di attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa, svolta dai carabinieri di Amaseno, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sono iniziate nel mese di aprile/maggio 2025 con l’obiettivo di reprimere l’attività di spaccio perpetrata nell’abitazione dell’indagato. Attraverso numerosi servizi di osservazione e l’utilizzo di una telecamera di video-sorveglianza è stato possibile ricostruire le modalità con cui veniva gestita la base di spaccio. Sulla base di quanto emerge dalla misura custodiale emessa dal GIP di Frosinone, infatti, l’appartamento era utilizzato dal giovane per lo spaccio. Difatti, nel corso dei vari servizi di osservazione, venivano immortalate numerose cessioni di stupefacenti (cocaina e hascisc) a vari assuntori del luogo e comuni limitrofi.

Nel corso delle indagini sono state compiute diverse operazioni che hanno consentito di trarre in arresto in flagranza di reato n. 1 persona, di sottoporre a sequestro numerose dosi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish), sequestrare un’ingente somma di denaro, ritenuta provento dello spaccio. Contestualmente sono stati altresì segnalati numerosi assuntori di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90. L’attività illecita posta in essere dall’indagato, ha consentito di individuare un altro giovane di Villa Santo Stefano (FR) , che collaborava nello spaccio , nei confronti del quale veniva emessa la misura del divieto di dimora nel comune di Amaseno. Al termine delle formalità di rito il soggetto veniva condotto presso la sua abitazione agli AA.DD. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital