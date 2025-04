Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestato noto malvivente

I Carabinieri di Piglio (FR), coordinati dal Comando Compagnia di Anagni (FR), hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di sospensione cautelativa dell’affidamento in prova di tipo terapeutico e conseguente carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, un 42enne di origini romane, già noto alle cronache giudiziarie, poiché ritenuto responsabile di condotte reiterate ed irregolari durante l’esecuzione del provvedimento. I Carabinieri, dopo averlo rintracciato, lo hanno accompagnato in caserma per la notifica del provvedimento e, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Frosinone per l’espiazione della pena residua di anni sei e mesi quattro di reclusione poiché ritenuto colpevole di devastazione, saccheggio e atti persecutori, commessi in Roma negli anni 2019 e 2021.

Redazione Digital