La scorsa notte, gli agenti delle volanti del commissariato di Cassino, durante la normale attività di controllo del territorio, nei pressi dello scalo ferroviario hanno riconosciuto uno straniero che avevano arrestato a marzo di quest’anno perché sorpreso a cedere sostanze stupefacenti ad un acquirente. Gli operanti ricordavano pure che il ventottenne era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e che quindi a quell’ora non avrebbe dovuto trovarsi in strada. Subito lo hanno fermato e sottoposto ad un accurato controllo nel corso del quale veniva trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente, risultata essere Hashish a seguito di narcotest. La perquisizione effettuata anche presso l’abitazione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, di quelli comunemente utilizzati per confezionare le dosi destinate allo spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su disposizione della locale procura della repubblica.

Redazione Cassino