Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestata nota malvivente

I Carabinieri, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione per il contrasto di reati in genere, hanno rintracciato una 36enne di Ferentino, già gravata da pregiudizi di polizia e non nuova alle cronache giudiziarie, nei cui confronti era pendente un’ordinanza di applicazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Frosinone. I Carabinieri hanno accompagnato la donna in caserma ed acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri, al termine delle formalità di rito, hanno accompagnato la donna presso la sua abitazione sottoponendola di fatto al regime della detenzione domiciliare. La donna deve scontare la pena di anni uno e giorni nove di reclusione per reati, attinenti la violazione in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2018 in Ferentino (FR). Quest’ultimo episodio conferma l’impegno dei Carabinieri di Anagni anche nel delicato e costante compito di assicurare alla giustizia tutti coloro che a vario titolo devono essere sottoposti ai provvedimenti emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie.

Redazione Digital