Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestata lady pusher

Proseguono i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia, attenzionando le aree ritenute a rischio.

Nello specifico, nel corso di un servizio, predisposto all’esito di mirate attività d’indagine, che ha registrato il coinvolgimento di numeroso personale in uniforme e abiti civili coordinato dalla Squadra Mobile, con l’ausilio di altro personale della Questura di Frosinone e di unità cinofile, ad Anagni, è stata tratta in arresto una donna classe ’84, già nota per essere soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e avente a carico precedenti specifici.

In seguito a perquisizione locale e personale, i poliziotti rinvenivano gr, 11.08 di cocaina e denaro contante per un totale di euro 3570, presumibilmente provento dell’attività illecita, che unitamente al telefono cellulare in uso all’indagata venivano sottoposti a sequestro penale. Per la donna scattava pertanto l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposta, dopo gli atti di rito, agli arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G..

Redazione Digital