Controlli a tappeto, arrestato malvivente già noto alle forze dell’ordine

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli nei confronti di un 67enne residente in provincia di Frosinone. In particolare, personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone nella mattinata di ieri, rintracciavano il soggetto in un comune di questa provincia e procedevano al suo arresto. L’uomo, che annovera numerosissimi pregiudizi di polizia per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, porto abusivo e detenzione di munizioni, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove dovrà scontare una pena residua pari a 9 anni per il reato di omicidio, maturato anni addietro, nelle more di una faida tra contrapposte fazioni criminali operanti nell’area della provincia di Napoli.

Redazione Digital