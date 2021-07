‘Una Provincia contro la violenza’. È questo il titolo della cerimonia in programma per domani pomeriggio, il prossimo 3 luglio 2021 alle 18, a Castro Dei Volsci, nella suggestiva e panoramica location della Rocca Di San Pietro.

Una cerimonia organizzata da Provincia di Frosinone, anche attraverso l’organismo della Consulta delle elette; dal Comune di Castro Dei Volsci e dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per celebrare la giornata istituzionale contro ogni tipo di violenza. Nell’occasione, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, sarà apposta una targa commemorativa, donata dall’Unicas, mentre Poste Italiane emetterà uno speciale annullo filatelico.

Per la Provincia di Frosinone parteciperà la consigliera provinciale e presidente della Consulta delle Elette, Stefania Furtivo; per l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale interverrà la professoressa Fiorenza Taricone, che è anche consigliera delle Pari Opportunità, mentre per il Comune di Castro dei Volsci presenzieranno il sindaco Massimo Lombardi, il vicesindaco Leonardo Ambrosi e l’assessore Roberto Peronti. Un’iniziativa che vede la fattiva collaborazione della Provincia di Frosinone con l’Università di Cassino e, in particolare con la professoressa Taricone, da sempre sensibile e impegnata in qualsiasi azione finalizzata alla diffusione della cultura del rispetto.

“Il contrasto a ogni tipo di violenza è un’azione che per essere incisiva deve poter contare sul coinvolgimento di tutti: – sottolinea il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – istituzioni, associazioni, volontari e cittadini che si impegnino, con tutti i mezzi e le possibilità a loro disposizione, per fermare un fenomeno dilagante che, specie durante il periodo della pandemia, ha fatto registrare un aumento dei casi di violenza domestica. Noi, come Amministrazione provinciale, ci siamo e saremo al fianco di qualsiasi iniziativa possa contribuire a diffondere la cultura del rispetto, dei diritti di ciascuno e della non-violenza”.

“In qualità di presidente della Consulta delle Elette – aggiunge la consigliera provinciale Stefania Furtivo – ritengo importante e doveroso celebrare con un momento significativo una battaglia che deve vederci tutti coesi contro ogni sopraffazione, abuso e violenza. Noi rappresentanti delle istituzioni, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, abbiamo il dovere di promuovere e trasmettere valori e principi che educhino al rispetto del prossimo, della sua persona e della sua libertà”. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ‘Eventi Castro dei Volsci’.

Redazione Digital