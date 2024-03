Contro la violenza sulle donne, sostegno della Regione Lazio alle vittime

«Contro la violenza di genere non basta più l’indignazione ma servono azioni concrete. Per questo mi sono fatta promotrice di una rete di professioniste che mettano a disposizione le proprie competenze per aiutare le donne ad uscire dal tunnel della violenza, trovare il coraggio di denunciare e riconoscere, ai primi segnali di pericolo, uomini con disturbi della personalità». Lo afferma l’assessore al Personale, alla Polizia locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti. «A tal proposito sono lieta di accogliere in Regione Lazio il primo evento dell’associazione “Donne in Europa” che si svolgerà oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alle 16 presso la Sala Tevere della Giunta regionale del Lazio e avrà come titolo “Donne a confronto. Affrontare la violenza in ogni sua forma”, un incontro che vedrà la partecipazione di medici, manager, avvocati e professioniste di ogni settore», aggiunge l’assessore. «La Regione Lazio è e sarà in prima linea per promuovere la cultura del rispetto, per sostenere i centri antiviolenza e per sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento di estrema importanza. Dobbiamo lavorare in sinergia con la società civile e il mondo delle associazioni dal quale può arrivare un contributo decisivo per sconfiggere questa piaga, soprattutto in un’ottica di prevenzione del fenomeno. Partendo dai valori della solidarietà e dell’impegno sociale, dedicheremo l’8 marco a promuovere formazione e informazioni utili e infondere coraggio alle tante donne che hanno bisogno di aiuto» conclude l’assessore Regimenti.

Redazione Digital