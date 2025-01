Contro la violenza sulle donne, in Ciociaria torna “Fiorire in Inverno”

“Si svolgerà il prossimo 10 gennaio alle 10 presso l’Istituto “Egnazio Danti” di Alatri l’iniziativa “A lezione di Rispetto” promossa dall’associazione “Fiorire in Inverno” di Ferentino il primo appuntamento del 2025 del sodalizio ferentinate, rivolta agli istituti della Provincia di Frosinone – hanno affermato gli organizzatori – Tra i valenti relatori, il dott. Alessio Di Marco, presidente dell’associazione “Fiorire in Inverno”; la dott.ssa Luigia Fontecchia, psicologa clinica ed esperta in casi di violenza di genere; la dott.ssa Valentina Di Marco esperta in cybersecurity e data protection, l’avvocato Mario Cellitti del Foro di Frosinone, esperto in psichiatria, criminologia forense e perito grafologo. A moderare l’incontro la dott.ssa Isabella Frasca, membro dell’associazione. Un momento di confronto e riflessione, attraverso l’ausilio di esperti su una tematica che non può e non deve rimanere circoscritta a giornate dedicate vista la preoccupante situazione che negli ultimi tempi rimbalza nelle cronache locali e nazionali con diversi episodi di violenza di genere più o meno cruenti, storie che molto spesso terminano con un tragico epilogo. Le donne vittime di diversi soprusi, molto spesso, non riescono a far sentire la propria voce e rimangono intrappolate in prigioni di ferro tra orrori e soprusi che vanno a ledere la loro identità”.

Redazione Digital