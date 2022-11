Contro la violenza sulle donne, in Ciociaria Sara Battisti madrina di una mobilitazione

“La violenza sulle donne è uno dei temi che ha maggiormente caratterizzato il mio mandato elettorale e, in generale, il lavoro del consiglio regionale del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Quest’anno, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne ho voluto essere madrina di una mobilitazione di tre giorni su più comuni della Provincia, per allargare la partecipazione e consentire una maggiore sensibilizzazione su questo tema. Lo facciamo, come di consueto, insieme al mondo associativo, in particolare insieme ad Ammuri Liberi, e grazie alle amministrazioni comunali di Boville Ernica, Cassino e Falvaterra. Le giornate saranno incentrate su tre tematiche: la prima, a Boville Ernica, con il premiatissimo spettacolo di Damiana Leone sulle marocchinate, la seconda a Cassino per la Consegna del libro ‘100 volti di donna’, a coronamento di una iniziativa che parte da lontano, e la terza giornata a Falvaterra, insieme ad Indiegesta, per la visione di alcuni corti incentrati sul Revenge porn, per promuovere il bando regionale di prossima uscita sulla sensibilizzazione nelle scuole verso questo aberrante reato. Forniremo – conclude- nei prossimi giorni maggiori dettagli sulle singole iniziative”.

Redazione Digital