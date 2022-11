Contro la violenza sulle donne, ecco tutto il programma del Comune di Falvaterra

“Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne – hanno affermato l’assessore Elisa Ceccarelli e le consigliere Lea Iovini e Arianna Raponi – Il Comune di Falvaterra è protagonista con tre iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e quanti interverranno. È stato esposto, infatti, aderendo alla richiesta della Consulta delle donne, un drappo rosa presso la Casa Comunale e lì permarrà fino al 27 novembre. Proprio in quella data, grazie alla Consigliera regionale Sara Battisti, si terrà un’iniziativa sul revenge porn, la nuova forma di violenza che colpisce soprattutto le più giovani. Verranno proiettati presso la sala Convegni di via Montelungo, alle ore 18:00, dei corti incentrati sul revenge porn e sulla violenza contro le donne in collaborazione con Ammuri Liberi e Women Art Future. Nulla più delle immagini riesce a far immedesimare il pubblico: pensiamo che sia il miglior veicolo per sensibilizzare su questo tema. Infine, il 29 novembre in Consiglio comunale, verrà approvata una mozione in favore delle donne iraniane”.

Redazione Digital