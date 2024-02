Contro la violenza sulle donne, ecco il protocollo per favorire l’occupazione delle vittime

“È stato siglato l’accordo attuativi del protocollo per informare, collocare e/o ricollocare nel mondo del lavoro mediante progetti di politiche attive, le donne vittime di violenza – ha affermato Carlo Martufi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Frosinone – L’accordo attuativo è stato sottoscritto da Fondazione Consulenti per il Lavoro, l’Agenzia per il Lavoro del Consiglio nazionale dell’Ordine e Doppia Difesa Onlus. Il fine è quello di creare opportunità lavorative per le donne vittime di violenza, il cui protocollo era stato firmato lo scorso novembre (qui tutte le informazioni https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/17200-indipendenza-economica-per-contrastare-la-violenza-di-genere ).

In occasione della firma, avvenuta lo scorso 25 gennaio, si è tenuto anche l’incontro con le prime sette donne, sostenute dalla Fondazione presieduta da Michelle Hunziker, che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Presenti all’incontro, il presidente, il direttore e il consigliere della Fondazione Lavoro, rispettivamente, Vincenzo Silvestri, Enrico Limardo e Manuela Maffiotti; per il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il consigliere Antonella Ricci; in rappresentanza di Doppia Difesa, l’avvocato Cristina Natale, Valentina Kusturin e il dottor Davide Testa. Scopo dell’incontro è stato quello di informare le partecipanti sulle misure, le opportunità e i servizi offerti da Fondazione Lavoro, ma anche le modalità operative per accedervi. Un passo in avanti concreto verso la parità di genere e verso il concetto di solidarietà, cardine della società”.

Redazione Digital