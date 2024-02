Contro la guerra, manifestazione a Cassino a sostegno del popolo palestinese

di Biagio Cacciola

Riuscita manifestazione a Cassino per la pace in Palestina e il cessate il fuoco. Tante persone si sono raccolte a Piazza Diamare per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in Palestina. Una voce sola si è sparsa nella piazza gremita di gente in particolare di giovani. Presenti anche le autorità del Comune di Cassino e le varie associazioni tra cui l’Anpi. Insieme alla raccolta di firme per il cessate il fuoco è intervenuto anche il rappresentante e per il Lazio dei palestinesi il dott. Yusuf Salman che ha ricordato nel suo intervento quanto sia necessario rispettare l’accordo dei due Stati firmato ad Oslo nel 1974. Quell’accordo disatteso da parte israeliana che da vent’anni sta tentando l’annessione delle terre palestinesi e in particolare con i coloni. Salman ha ricordato anche la repressione nei confronti del movimento palestinese Fatah che ha favorito Hamas. Il rappresentante palestinese ha rivendicato il diritto a vivere in pace da parte dei palestinesi nella loro terra. La raccolta di firme ha come obiettivo infatti la possibilità che i palestinesi possano vivere in pace nella loro terra sollecitando l’ONU e i governi nazionali a farsi che questo avvenga con la pressione nei confronti del governo israeliano. Il comitato Articolo 11 continuerà la mobilitazione su questo tema anche in futuro.